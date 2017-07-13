Параховский покинул УНИКС

Белорусский центровой УНИКСа​ Артем Параховский покинул казанский клуб, информируют "Известия". Отмечается, что новый главный тренер казанцев Димитрис Прифтис не видит Параховского в команде. Поэтому контракт с игроком не был продлен. Параховский выступал за УНИКС с 2015 года.

– Артем очень слабо отыграл первый раунд плей-офф с "Локомотивом", – отметил президент УНИКСа Евгений Богачев. - В его действиях не было самоотверженности, а коэффициент полезности был минимальным. То ли он берёг себя, то ли затаил обиду на клуб. Не знаю… В июне у нас закончился контракт с Параховским.

После этого никаких сигналов от него или его агентов не поступало. В ближайшее время мы подпишем контракт с центровым из США. Пока не могу называть его фамилию. После этого у нас останется еще одно вакантное место на позицию пятого номера.