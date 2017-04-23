15:41 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Определились все четвертьфинальные пары Единой лиги ВТБ

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Стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ. "Химки", обыграв в матче регулярного чемпионата "Енисей" (104:64), обеспечили себе третье место в таблице. 

Таким образом, в 1/4 финала в серии до трех побед сыграют ЦСКА - "Астана", "Зенит" - ВЭФ, "Химки" - "Енисей" и "Локомотив" - УНИКС.

Расписание матчей и полный календарь плей-офф станут известны позднее.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЛКИ0811

Кубань опять без евролиги, надо было шестое место брать, и униксу ксати тоже

16:41