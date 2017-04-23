Определились все четвертьфинальные пары Единой лиги ВТБ

Стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ. "Химки", обыграв в матче регулярного чемпионата "Енисей" (104:64), обеспечили себе третье место в таблице.
Таким образом, в 1/4 финала в серии до трех побед сыграют ЦСКА - "Астана", "Зенит" - ВЭФ, "Химки" - "Енисей" и "Локомотив" - УНИКС.
Расписание матчей и полный календарь плей-офф станут известны позднее.
Определилась сетка плей-офф 2017! 🏆 pic.twitter.com/jNgjFhtsRm– VTB United League (@VTBUL) 23 апреля 2017 г.
ЛКИ0811
Кубань опять без евролиги, надо было шестое место брать, и униксу ксати тоже
16:41