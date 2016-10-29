Олег Окулов: "В первой половине "Енисею" не хватало сил и эмоций"

Главный тренер "Енисея" Олег Окулов отметил, что его команде с трудом удалось вырвать победу у "Пармы" (81:79) в матче Единой лиги ВТБ. По ходу встречи красноярцы проигрывали с разницей в 19 очков.

– Сегодня нам не хватало энергии, а у "Пармы" было достаточно времени для подготовки, они разобрали наше нападение, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Окулова. – У нас же идет серия игр, и на игроков ложится большая нагрузка. Мы в первой половине плохо защищались. Эти ошибки были связаны с тем, что не хватало, может быть, сил и эмоций. Не работало нападение, много легких очков забила "Парма" после перехватов. Наша задачей было вытерпеть. Третью четверть мы сыграли лучше, а в четвертой поймали кураж и через защиту смогли добиться результата.