22:28 26 декабря | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Олег Окулов: "Тяжело выиграть, когда ты исполняешь шесть штрафных против 35 у соперника"

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Главный тренер "Енисея" Олег Окулов отметил, что его команда не смогла навязать борьбу ЦСКА (63:85) в матче Единой лиги ВТБ из-за потерь в составе. При этом в целом он оценил позитивно игру своих подопечных.

– Мы не смогли выставить на матч оптимальный состав – поэтому, мы не смогли сыграть лучше, нам просто не хватило ресурсов, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Окулова. – Кроме того, довольно сложно выиграть, когда ты исполняешь шесть штрафных против 35 у соперников. Думаю, в целом, мы были не так плохи сегодня.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/tsska-zavershaet-god-pobedoj/

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