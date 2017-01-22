Олег Окулов: "Проиграли щит, потому что старались закрыть периметр"

Главный тренер "Енисея" Олег Окулов после поражения от "Локомотива" (85:86) в матче Единой лиги ВТБ остался доволен игрой команды. По словам наставника, подопечные проиграли щит.

– Я думаю, что "Локомотив" после смены тренера стал показывать добротный баскетбол, – цитирует Окулова официальный сайт турнира. – Последние месяцы краснодарцы находятся в хорошей форме. У нас было немного времени на подготовку, но мы сделали максимум. Забей мы два штрафных броска – победа была бы наша, но я не сваливаю только на это. В итоге получается, что мы 40 минут играли на равных с очень сильным соперником. Мы проиграли щит, потому что старались закрыть периметр. Что касается концовки – Хиллиард не должен был атаковать. Мы рассчитывали, что фол будет на Трушкине. Основная мысль тайм-аута была в том, чтобы бросал Влад. Мог ли забить Хиллиард? Да мог. Мог ли другой игрок забить? Да. Но получилось так, как получилось.