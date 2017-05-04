Олег Окулов: "Невынужденные ошибки привели к поражению "Енисея"

Главный тренер "Енисея" Олег Окулов после поражения в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ от "Химок" (84:91) отметил зрелищность встречи. Он добавил, что его команда должна постараться сыграть более дисциплинированно.

– Это была первая игра плей-офф, и мы ее проиграли, но, на мой взгляд, для зрителя получился хороший матч, – приводит официальный сайт лиги слова Окулова. – Ряд невынужденных ошибок в конце встречи дали возможность "Химкам" реализовать то мастерство, которое есть в этой команде, что привело к нашему поражению. Однако плей-офф только начался, и впереди есть еще матчи. Постараемся сыграть в следующих встречах более дисциплинированно.