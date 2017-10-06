Олег Окулов: "Многие игроки "Енисея" выпадают из командных взаимодействий"

Главный тренер "Енисея" Олег Окулов после поражения от ЦСКА (72:87) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подчеркнул, что у команды есть много поводов подумать. По словам специалиста, на данный момент многие игроки выпадают из взаимодействий.

– К сожалению, в полном составе наша команда провела всего две тренировки. У нас постоянно кто-то отсутствовал по причине травм, – приводит официальный сайт лиги слова Окулова. – Сегодня мы показали не самую лучшую защиту – многие наши игроки выпадают из командных взаимодействий.

Также у нас не получилось командное нападение и в первой половине мы уступили на подборе. У нас очень много поводов подумать, а затем поработать. Будем продолжать помогать игрокам понять то, чего мы от них ждем. Будем работать и прогрессировать. Такой у нас план.