01:28 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Олег Окулов: "Индивидуальное мастерство игроков "Химок" позволило победить "Енисей"

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Главный тренер "Енисея" Олег Окулов после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Химками" (64:72) выразил сожаление по поводу поражения. Специалист отметил, что соперник превосходит его команду в индивидуальном мастерстве.

– Для зрителей матч получился интересным, – приводит официальный сайт "Химок" слова Окулова. – Результат не самый хороший для нас, хотя если сравнивать составы, то понятно, что объективно "Химки" укомплектованы по-другому. Моя команда работала и очень старалась. Ряд невынужденных ошибок и несколько неудачных бросков дали возможность "Химкам" оторваться. Тем не менее, мы не опустили рук, продолжали сражаться, но индивидуальное мастерство игроков соперника позволило ему победить.

Дополнительная информация

http://bckhimki.ru/season/report/2016/november/614/

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