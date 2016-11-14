Олег Окулов: "Индивидуальное мастерство игроков "Химок" позволило победить "Енисей"

Главный тренер "Енисея" Олег Окулов после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Химками" (64:72) выразил сожаление по поводу поражения. Специалист отметил, что соперник превосходит его команду в индивидуальном мастерстве.

– Для зрителей матч получился интересным, – приводит официальный сайт "Химок" слова Окулова. – Результат не самый хороший для нас, хотя если сравнивать составы, то понятно, что объективно "Химки" укомплектованы по-другому. Моя команда работала и очень старалась. Ряд невынужденных ошибок и несколько неудачных бросков дали возможность "Химкам" оторваться. Тем не менее, мы не опустили рук, продолжали сражаться, но индивидуальное мастерство игроков соперника позволило ему победить.