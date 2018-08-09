Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 5 октября

Единая лига ВТБ на официальном сайте опубликовала календарь на чемпионат-2018/19. Турнир стартует 5 октября, в этот день состоятся игры "Локомотив" - "Зенит", ВЭФ - "Химки" и "Енисей" - ЦСКА.
Время начала игр пока не определено, оно будет представлено позднее.
Первый игровой день сезона 2018/19 - 5 октября!– VTB United League (@VTBUL) 9 августа 2018 г.
Опубликовали полный календарь на регулярную часть нового чемпионата:https://t.co/OUckZU8Rty pic.twitter.com/uOycyui2pE
Дополнительная информация
- Химки (Баскетбол)
- ЦСКА (Баскетбол)
- Енисей (Баскетбол)
- Зенит Санкт-Петербург (баскетбол)
- Локомотив Кд (баскетбол)
- ВЭФ