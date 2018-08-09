Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 5 октября

Единая лига ВТБ на официальном сайте опубликовала календарь на чемпионат-2018/19. Турнир стартует 5 октября, в этот день состоятся игры "Локомотив" - "Зенит", ВЭФ - "Химки" и "Енисей" - ЦСКА.

Время начала игр пока не определено, оно будет представлено позднее.