Новичок "Химок" Эрл Роулэнд: "Надеюсь, в Москве будет не очень холодно"

Новичок "Химок" Эрл Роулэнд рассказал о том, что он думает о своей новой команде и о том, в какой роли он себя видит.

– Я возвращаюсь в Лигу ВТБ, которая, как я слышал, стала еще сильнее. В предстоящем сезоне будет меньше участников и меньше матчей, но в сравнении с тем временем, когда я выступал за ВЭФ и у нас было разделение на группы, это заметное изменение в лучшую сторону, – приводит слова баскетболиста официальный сайт "Химок". – Есть раньше можно было увидеть какую-то команду только в плей-офф, то теперь все соперники минимум сыграют друг с другом дважды. Уверен, нас ждут интересные и захватывающие матчи, и я рад вновь принять участие в этом турнире. Жизнь в России обещает быть интересной. Москва – главный город, но я уже успел оценить местный трафик. Надеюсь, будет не очень холодно. Все мои ожидания связаны исключительно с баскетболом, а также победами в каждом матче".