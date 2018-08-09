Новичок ЦСКА Алекс Питерс: "Меня не пугает русская зима"

Новичок ЦСКА Алекс Питерс в интервью "Известиям" отметил, что его не пугает холодная погода в России зимой. Бывший форвард "Финикса" подписал однолетний контракт с "армейцами".

– Вы прилетели в Москву буквально на несколько дней, чтобы пройти медосмотр. Какие впечатления остались от российской столицы?

– Я отлично провел время. Мне рассказывали о том, как тут холодно, но в Москве была настоящая жара — 27–28 градусов. Конечно, холода еще наступят, но сейчас погода просто прекрасная. Мне нравится ездить по городу и любоваться архитектурой этого великолепного мегаполиса: смотреть на жилые дома, стадионы и исторические здания.

– И вас не пугает русская зима?

– Вовсе нет (смеется). Там, откуда я родом (Вашингтон, штат Иллинойс. – "Известия"), погода очень похожа на здешнюю: тепло, но не очень жарко летом и довольно холодно и снежно зимой. Так что в принципе сравнимо. Даже если в Москве будет более низкая температура, я смогу это перенести.