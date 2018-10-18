"Нижний Новгород" выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Баскетбольный "Нижний Новгород" выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Керчи. 17 октября в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство, в результате которого погибли 19 человек, а еще свыше 50 получили ранения разной степени тяжести.

"Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в политехническом колледже города Керчь", - говорится в сообщении "Нижнего Новгорода".