17:51 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

"Нижний Новгород" установил рекорд результативности, обыграв "Парму"

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"Нижний Новгород" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл "Парму" (115:94), установив рекорд результативности. Наибольшее количество очков в этой встрече набрал защитник пермской команды Данило Анджушич, записав себе в актив 26 баллов. На счету Кенни Бойнтона из "Нижнего Новгорода" 21 очко. Иван Стребков оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и отдав 12 результативных передач.

После 9 матчей нижегородцы занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. Команда из Перми по-прежнему не может одержать первую победу в Единой лиге ВТБ, замыкая турнирную таблицу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Нижний Новгород" - "Парма" (Пермь) - 115:94 (30:19, 29:21, 27:24, 29:30)

Н: Бойнтон (21)

П: Анджушич (26)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2016-2017/

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