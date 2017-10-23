"Нижний Новгород" расторг контракт с Гиббсом, несмотря на то, что он "отличный парень"

"Нижний Новгород" на своем сайте объявил о расторжении контракта с разыгрывающим Стерлингом Гиббсом. Данное решение принято по обоюдному согласию сторон. 24-летний американец перешел в российский клуб в августе. В двух сыгранных им матчей, защитник в среднем набирал 2,0 очка при 6,5 передачи и 2,5 подбора.

– Гиббс – отличный парень и неплохой игрок, старательный, с прекрасным отношением к своей работе, – цитирует пресс-служба клуба главного тренера Зорана Лукича. – Однако от любого легионера ждут, что он станет одним из лидеров в команде. Мы, к сожалению, не получили этого.

Ключевую роль сыграл матч с "Антверпом": Гиббс не выглядел в нем лучше, чем тот же Василий Мартынов, который считается третьим разыгрывающим в нашем составе. В таком случае правильнее дать шанс молодому парню.