"Нижний Новгород" подписал контракт с Захаровым

"Нижний Новгород" подписал контракт с форвардом "Иркута" Александром Захаровым, сообщает пресс-служба клуба. В прошлом сезоне 23-летний баскетболист попал в символическую пятерку суперлиги. В среднем он набирал 14,2 очка за матч.

- Я рад, что моя карьера продолжится в "Нижнем Новгороде", - заявил Захаров. - Не скрою, были и другие предложения, но я пообщался с главным тренером и руководством "НН" и понял, что здесь на меня рассчитывают и хотят дать возможность развиваться. Я знаком практически со всеми игроками "Нижнего", но лучше всего общаюсь с Никитой Зверевым. Он рассказывал, что после сезона в команде проходил сбор, который оказался очень непростым. Но я готов к любой работе.