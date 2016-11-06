"Нижний Новгород" подписал Бристола

"Нижний Новгород" заключил соглашение с американским центровым Кевином Бристолом, сообщает официальный сайт клуба. Контракт между сторонами рассчитан до окончания этого сезона.

Ранее Бристол выступал в составе украинского "Николаева", "Красных Крыльев" и турецкого "Орманспора", в котором начал этот сезон. За самарскую команду игрок в сезоне-2014/15 сыграл 19 матчей, в которых набирал в среднем 7,4 очка и делал 9,6 подбора. В поединке против "Локомотива" сделал 19 подборов, установив тем самым рекорд Единой лиги ВТБ.