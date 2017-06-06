"Нижний Новгород" подписал Артема Комолова

Защитник Артем Комолов продолжит карьеру в "Нижнем Новгороде", сообщает официальный сайт клуба. Последние два сезона воспитанник ЦСКА играл в "Сахалине", с которым в 2016 году выиграл суперлигу, а в 2017 дошел до финала Кубка России.

В минувшем сезоне на счету Комолова 26 матчей, в которых он в среднем набирал 12,2 очка, делал 2,1 подбора и 2,7 передачи.

– Для меня начинается новый этап после ЦСКА, и я рад, что ближайшее будущее будет связанно именно с "Нижним Новгородом", – сказал Комолов. – В клубе играют много ребят, с которыми я давно знаком. Они рассказывали о прекрасном микроклимате в команде, да и в целом все знают, что "Нижний Новгород" – одно из лучших мест для саморазвития. Концовку прошлого сезона я пропустил из-за травмы, поэтому с нетерпением жду возвращения на паркет уже в форме "Нижнего Новгорода".