Николайс Мазурс: "Понимаю, что пермские болельщики соскучились по победам"

Новый главный тренер "Пармы" Николайс Мазурс поблагодарил клубное руководство за доверие. Также он выразил уверенность в том, что пермякам удастся достичь поставленной цели и выйти в плей-офф в следующем сезоне.

– Я благодарен руководству клуба за доверие! Стать главным тренером команды из такого баскетбольного города, как Пермь – большая честь для меня, – цитирует пресс-служба клуба Мазурса. – Мне очень импонируют задачи, которые поставлены перед "Пармой" на следующий сезон. Уверен, что мы сможем создать команду, которая, как минимум, выйдет в плей-офф Единой лиги ВТБ в следующем сезоне.

Цель нам по силам. Я понимаю, что пермские болельщики соскучились по победам своей любимой команды. В следующем сезоне мы будем готовы не только дать бой любой команде, но и побеждать!