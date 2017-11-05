Никита Курбанов: "У ЦСКА нет никакой боязни. "Химки" - это не дрим-тим"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов отметил, что армейцы не боятся встречи с "Химками" в рамках Единой лиги ВТБ. Игра состоится 6 ноября на площадке подпмосковной команды. Соперники подошли к матчу в статусе лидеров этого турнира, а также Евролиги.

– Боязни никакой нет. "Химки" – это не дрим-тим и не та команда, которую никто не может победить на протяжении последних 10 лет, - приводит пресс-служба турнира слова Курбанова. - Слово "боюсь", наверное, неправильное. Есть опасения, и проигрыш в Кубке Гомельского нанес какой-то свой отпечаток, но это баскетбол, и мы не можем выбирать себе соперника.

ЦСКА набрал ход, и, думаю, что мы сейчас пребываем в большей уверенности, чем, например, месяц назад, и более сыграны. Понятно, что это же касается и "Химок", но матч будет очень интересный. То поражение придает нам лишнюю мотивацию и, может, даже озлобленность. Мы намерены доказать, что мы – первый клуб. Подтвердить это.