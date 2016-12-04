14:25 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Никита Курбанов: "С "Локомотивом" всегда приходится непросто, но команда еще не набрала свои оптимальные кондиции"

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Форвард ЦСКА Никита Курбанов перед матчем Единой лиги ВТБ против "Локомотива" отметил, что испытывает позитивные чувства, так как играл ранее за краснодарскую команду. По его мнению, сейчас краснодарцы играют жестче и агрессивнее, чем раньше. Поединок состоится сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.

– В гости к "Локо" лечу с позитивными чувствами, я отыграл в этой команде хороший сезон, - цитирует пресс-служба краснодарского клуба Курбанова. - Краснодар – это прекрасный город, там отличные болельщики, которые запоминаются всем гостевым командам. С приходом нового тренера "Локомотив" стал играть намного жестче и агрессивнее, так часто бывает, новый наставник привносит глоток свежего воздуха. С "Локо" вообще всегда приходится непросто, да еще и на выезде. Хотя видно, что эта команда еще не набрала свои оптимальные кондиции, в этом сезоне мы с ними еще не встречались. Поэтому о реальной силе краснодарцев тяжело судить. В любом случае, я уверен, что матч получится очень интересным и захватывающим.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6447637.html

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