Никита Курбанов: "С "Локомотивом" всегда приходится непросто, но команда еще не набрала свои оптимальные кондиции"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов перед матчем Единой лиги ВТБ против "Локомотива" отметил, что испытывает позитивные чувства, так как играл ранее за краснодарскую команду. По его мнению, сейчас краснодарцы играют жестче и агрессивнее, чем раньше. Поединок состоится сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.

– В гости к "Локо" лечу с позитивными чувствами, я отыграл в этой команде хороший сезон, - цитирует пресс-служба краснодарского клуба Курбанова. - Краснодар – это прекрасный город, там отличные болельщики, которые запоминаются всем гостевым командам. С приходом нового тренера "Локомотив" стал играть намного жестче и агрессивнее, так часто бывает, новый наставник привносит глоток свежего воздуха. С "Локо" вообще всегда приходится непросто, да еще и на выезде. Хотя видно, что эта команда еще не набрала свои оптимальные кондиции, в этом сезоне мы с ними еще не встречались. Поэтому о реальной силе краснодарцев тяжело судить. В любом случае, я уверен, что матч получится очень интересным и захватывающим.