Никита Баринов вернулся в "Зенит"

Тяжелый форвард Никита Баринов возвращается в "Зенит", сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 26-летним игроком, который выступал за петербуржцев в сезоне-2015/16, рассчитан на один год.

Прошедший сезон Баринов провел в "Парме". Также он выступал за люберецкий "Триумф" и "Рязань". В составе студенческой сборной России форвард стал бронзовым призером Универсиады 2015 года.