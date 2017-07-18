Никита Баринов вернулся в "Зенит"

Тяжелый форвард Никита Баринов возвращается в "Зенит", сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 26-летним игроком, который выступал за петербуржцев в сезоне-2015/16, рассчитан на один год.
Прошедший сезон Баринов провел в "Парме". Также он выступал за люберецкий "Триумф" и "Рязань". В составе студенческой сборной России форвард стал бронзовым призером Универсиады 2015 года.
Никита Баринов возвращается в "Зенит"!https://t.co/6k8PQgl5xt pic.twitter.com/jkEKcDdo8d– БК "Зенит" (@zenitbasket) 18 июля 2017 г.
Дополнительная информация
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2017/07/18/nikita-barinov-vozvrashchaetsya-v-zenit/