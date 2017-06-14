Нандо Де Коло: "Звание MVP - это приятный бонус к чемпионству"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло отметил, что команде нужна была победа над "Химками" (3-0) в финале Единой лиги ВТБ, чтобы завершить сезон хорошо. Игрок получил приз MVP плей-офф, набирая 17,3 очка за игру в среднем.

- Хорошо, что закончили этот сложный сезон на высокой ноте, нам нужна была эта победа, - приводит "Р-Спорт" слова Де Коло. - Конечно, получить индивидуальный приз – это здорово, но для меня это больше как приятный бонус к чемпионскому титулу. Нет смысла гадать, как сильно изменится команда в межсезонье, время покажет.