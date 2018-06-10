Нандо де Коло: "В следующем сезоне ЦСКА должен постараться сделать дубль"

MVP сезона-2017/18 Единой лиги ВТБ, защитник ЦСКА Нандо де Коло после победы над "Химками" (95:84) в решающем матче "Финала четырех" признал, что армейцы, несмотря на неудачу в Евролиге, остались командой до конца. В международном турнире российская команда заняла четвертое место, проиграв "Реалу" (1/2 финала) и "Жальгирису" (матч за 3-е место).

– Сейчас я чувствую себя отлично. Сезон был длинный и тяжелый, – цитирует ТАСС де Коло. – "Финал четырех" Евролиги расстроил, но мы собрались и до конца были командой. Очень важно было закончить сезон победой.

В следующем сезоне мы должны постараться сделать дубль – выиграть и Единую лигу, и Евролигу.

Опять - 25. ЦСКА - чемпион