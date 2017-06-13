Нандо де Коло признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ

Защитник ЦСКА Нандо де Коло получил приз самому ценному игроку (MVP) плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17. 29-летний игрок в девяти матчах плей-офф набирал в среднем по 17,3 очка, делал 3,6 передачи, 2,1 подбора и 1 перехват.

В третьей встрече финальной серии с "Химками" (95:72) Де Коло стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 20 очков, сделав 4 подбора и отдав 3 передачи.

Армейцы всухую выиграли серию и в седьмой раз в своей истории стали победителями Единой лиги ВТБ. Красно-синие побеждали в шести последних розыгрышах турнира.