Нандо Де Коло: "Не думал об уходе из ЦСКА"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло подчеркнул, что не намерен покидать команду в ближайшее время. Французский баскетболист защищает цвета армейцев с 2014 года, до этого два сезона выступал в НБА в составе "Сан-Антонио" и "Торонто".

- Я не думал об уходе из ЦСКА, - цитирует "Р-Спорт" Де Коло. - НБА не является для меня приоритетом сейчас, все, что я хочу, – это играть. И то, что я обрел здесь с ЦСКА, – это то, что я искал всю жизнь. У меня есть возможность играть за лучшую команду Европы, и на мне лежит ровно столько ответственности, сколько я всегда хотел иметь. Мне доверяет тренер и команда – это самое важное для баскетболиста. Я хочу играть за ЦСКА и защитить титулы в этом сезоне. Это главное.

Мне кажется, вполне реально продолжать выигрывать в новом сезоне, нужно всегда иметь внутреннюю мотивацию, а если ее нет, всегда найдется кто-то, кто придет и заберет у тебя трофей. Прошлый сезон получился отличным для всей команды, мы выиграли Единую лигу ВТБ и стали победителями Евролиги.

В этом году нам нужно быть готовыми к новому розыгрышу Евролиги и постараться сделать максимум, чтобы снова победить. Все нужно доказывать на площадке, нам предстоит длинный сезон, но у нас хорошие игроки. Сейчас нам придется начинать все сначала.