Нандо Де Коло: "ЦСКА готов закончить серию и сезон в третьем матче в Химках"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после победы над "Химками" (99:79, счет в серии – 2-0) во втором матче финала Единой лиги ВТБ подчеркнул, что армейцы готовы завершить сезон в третьей встрече. Он также добавил, что его команда сыграла с полной концентрацией все 40 минут.

Третья игра пройдет 13 июня на площадке подмосковной команды.

– Мне бы не хотелось вспоминать четвертую четверть первого матча и сравнивать две игры, просто скажу, что сегодня мы сыграли собранно, с полной концентрацией все сорок минут, – приводит "Р-Спорт" слова Де Коло. - Конечно, мы готовы закончить эту серию и сезон в третьем матче в Химках.

Игра Семена Антонова не удивляет, он и по ходу сезона попадал сложные броски, в двух матчах финала он очень нам помог.