Моня стал обладателем wild card на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ на своем официальном сайте объявила обладателей wild card на Матч звезд, который пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Для участия в шоу приглашены в состав "Звезд России" форвард "Химок" Сергей Моня и защитник "Нижнего Новгорода" Иван Стребков, за "Звезд Мира" смогут сыграть центровой УНИКСа Стефан Ласме и защитник "Енисея" Энтони Хиллиард.

– Определяя обладателей wild card, Лига руководствовалась результатами голосования, а также индивидуальными достижениями игрока, – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин​. – Без Сергея Мони сложно представить любую сборную России, наша команда Звезд – не исключение.

Иван Стребков – ключевой игрок "Нижнего Новгорода". Он не смог поехать на первый Матч звезд в Сочи из-за травмы. Но теперь у него будет шанс проявить себя в Санкт-Петербурге.

Стефан Ласме – один из главных сюрпризов этого сезона. Центровой УНИКСа лидирует в Лиге по блок-шотам и отлично действует в связке с испанцем Хоакимом Коломом, которого болельщики также увидят 17 февраля. "Енисей" на Матче Всех Звезд будет представлен самым результативным игроком красноярцев Энтони Хиллиардом. Защитник играет ярко, эффектно – он отлично впишется в наше шоу.

Итоговые составы на Матч Всех Звезд:

"Звезды России": Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин (оба – "Локомотив"), Антон Понкрашов (УНИКС), Иван Ухов ("Парма"), Алексей Швед ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Сергей Моня ("Химки"), Артем Клименко ("Автодор"), Петр Губанов ("Нижний Новгород").

"Звезды Мира": Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба – ЦСКА), Хоакин Колом (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр ("Парма"), Энтони Хиллиард ("Енисей"), Джастин Картер ("Астана"), Марди Коллинз ("Локомотив"), Дрю Гордон ("Зенит"), Коти Кларк ("Автодор"), Фрэнк Элегар ("Локомотив-Кубань"), Энтони Гилл ("Химки"), Стефан Ласме (УНИКС).