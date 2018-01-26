11:37 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Моня стал обладателем wild card на Матч звезд Единой лиги ВТБ


Единая лига ВТБ на своем официальном сайте объявила обладателей wild card на Матч звезд, который пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Для участия в шоу приглашены в состав "Звезд России" форвард "Химок" Сергей Моня и защитник "Нижнего Новгорода" Иван Стребков, за "Звезд Мира" смогут сыграть центровой УНИКСа Стефан Ласме и защитник "Енисея" Энтони Хиллиард.

– Определяя обладателей wild card, Лига руководствовалась результатами голосования, а также индивидуальными достижениями игрока, – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин​. – Без Сергея Мони сложно представить любую сборную России, наша команда Звезд – не исключение.
Иван Стребков – ключевой игрок "Нижнего Новгорода". Он не смог поехать на первый Матч звезд в Сочи из-за травмы. Но теперь у него будет шанс проявить себя в Санкт-Петербурге.
Стефан Ласме – один из главных сюрпризов этого сезона. Центровой УНИКСа лидирует в Лиге по блок-шотам и отлично действует в связке с испанцем Хоакимом Коломом, которого болельщики также увидят 17 февраля. "Енисей" на Матче Всех Звезд будет представлен самым результативным игроком красноярцев Энтони Хиллиардом. Защитник играет ярко, эффектно – он отлично впишется в наше шоу.

Итоговые составы на Матч Всех Звезд:

"Звезды России": Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин (оба – "Локомотив"), Антон Понкрашов (УНИКС), Иван Ухов ("Парма"), Алексей Швед ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Сергей Моня ("Химки"), Артем Клименко ("Автодор"), Петр Губанов ("Нижний Новгород").
"Звезды Мира": Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба – ЦСКА), Хоакин Колом (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр ("Парма"), Энтони Хиллиард ("Енисей"), Джастин Картер ("Астана"), Марди Коллинз ("Локомотив"), Дрю Гордон ("Зенит"), Коти Кларк ("Автодор"), Фрэнк Элегар ("Локомотив-Кубань"), Энтони Гилл ("Химки"), Стефан Ласме (УНИКС).

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/monya-strebkov-lasme-i-hilliard-poluchili-wild-card-na-match-vseh-zvezd/

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий