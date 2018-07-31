Мокин в третий раз возглавит "Автодор"

Сергей Мокин вновь станет главным тренером "Автодора", сообщают "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговорного процесса. Помогать ему будет Владимир Анциферов, который уже 10 лет на разных должностях работает в структуре клуба.
Президент клуба Владимир Родионов сообщил, что о назначении главного тренера будет объявлено в среду.
– 1 августа мы объявим имя главного тренера, – сказал Родионов. – Команда соберется в полном составе в Саратове – мы представим игрокам нового наставника, а затем отправимся на сборы в Италию. В этом году мы будем делать ставку на своих воспитанников. В команде будет всего четыре, максимум пять легионеров.
Напомним, Сергей Мокин уже возглавлял саратовскую команду в сезоне-2014/15.
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https://iz.ru/772387/timur-ganeev/sergei-mokin-v-tretii-raz-vozglavit-avtodor