Мокин в третий раз возглавит "Автодор"

Сергей Мокин вновь станет главным тренером "Автодора"​, сообщают "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговорного процесса. Помогать ему будет Владимир Анциферов, который уже 10 лет на разных должностях работает в структуре клуба.

Президент клуба Владимир Родионов сообщил, что о назначении главного тренера будет объявлено в среду.

– 1 августа мы объявим имя главного тренера, – сказал Родионов. – Команда соберется в полном составе в Саратове – мы представим игрокам нового наставника, а затем отправимся на сборы в Италию. В этом году мы будем делать ставку на своих воспитанников. В команде будет всего четыре, максимум пять легионеров.

Напомним, Сергей Мокин уже возглавлял саратовскую команду в сезоне-2014/15.