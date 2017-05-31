Миннерат ушел из "Автодора"

Президент "Автодора" Владимир Родионов сообщил, что клуб не смог удержать нападающего Ника Миннерата. По его словам, саратовцы не смогли выполнить финансовые условия игрока.

– Мы не смогли удержать Миннерата, – приводят "Известия" слова Родионова. – У нас нет средств для продления его контракта — американец претендует на зарплату 700-800 тысяч долларов в год. У нас он получал в четыре раза меньше. Могу сказать, что сейчас у него порядка восьми предложений от ведущих европейских клубов. Тенденция продолжается: каждый год мы готовим топовых игроков для других клубов.

Отметим, в прошлом сезоне Миннерат стал лучшим снайпером Единой лиги ВТБ. В среднем он набирал 23,3 очка за матч. Самый лучший его показатель - 37 очков в игре с "Енисеем".