Миннерат продолжит карьеру в Китае

Бывший форвард "Автодора" Ник Миннерат подписал соглашение с китайским "Шанхай Шаркс". Об этом американец сообщил в своем Инстаграме.

В прошедшем сезоне Миннерат стал лучшим снайпером Единой лиги ВТБ и попал в символическую сборную лиги. Также он стал лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов. В среднем за игру он набирал 20,3 очка и делал 6,8 подбора.

В Единой лиге ВТБ он провел 22 матча, в которых в среднем набирал 23,3 очка и делал 6,8 подбора.

- Мне бы хотелось поблагодарить "Автодор" и его президента Владимира Родионова за предоставленную мне возможность в Саратове, - написал Миннерат. - Впервые играть в России – замечательный опыт, который я никогда не забуду. Не могу найти слов, чтобы выразить свою благодарность городу и болельщикам за их постоянную поддержку на протяжении всего года и хочу пожелать клубу большой удачи в предстоящем сезоне.