Милош Теодосич: "Со своим будущим определюсь через две-три недели"

Защитник ЦСКА Милош Теодосич после победы в матче за третье место Евролиги с "Реалом" (94:70) сказал, когда определится с тем, где продолжит карьеру. Кроме того, серб назвал сложным предстоящий полуфинал Единой лиги ВТБ.

– Серия будет сложной, "Локо" здорово играет и дважды побеждал нас в нынешнем сезоне, – сказал Теодосич. – Нам нужно не терять концентрации. Как моя нога? Я в порядке.

– Почему не удалось здесь подняться выше?

– В конце матча с "Олимпиакосом" у нас было преимущество, и даже когда они вышли вперед, мы владели мячом в атаке на последних секундах. В баскетболе такое случается – мы упустили свои шансы закончить игру так, как нам было нужно, а они воспользовались своими и забили несколько трехочковых. В прошлом сезоне была похожая ситуация в финале, но тогда Хряпа сделал подбор и мы забили. Иногда, чтобы выиграть, нужно чуть больше удачи.

– Когда подумаете о своем будущем?

– В следующие 15-20 дней, когда закончится сезон, мы посмотрим, что произойдет. (Антон БАБОШИН)