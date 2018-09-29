Михаил Кулагин: "Верю, что брат подпишет контракт с клубом НБА"

Разыгрывающий ЦСКА Михаил Кулагин в интервью "Известиям" признался, что верит в своего брата Дмитрия Кулагина. 26-летний россиянин мечтает о переезде в НБА.
– Ваш брат Дмитрий Кулагин был выбран капитаном "Локомотива". Рады его успехам после переезда в Краснодар?
– Очень рад. Все знают, что мы близко общаемся. У нас прекрасные отношения, даже часть отпуска мы провели вместе. Желаю брату отыграть великолепный сезон и обойтись без травм. Глобально же верю, что он реализует свою мечту, подписав контракт с клубом NBA.
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https://iz.ru/794352/timur-ganeev/veriu-chto-brat-realizuet-svoiu-mechtu-podpisav-kontrakt-s-klubom-nba