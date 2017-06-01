Мэтт Дженнинг покинул "Локомотив"

Защитник Мэтт Дженнинг на своей странице в Инстаграме сообщил об уходе из "Локомотива". 28-летний американец попрощался с болельщиками, поблагодарив их за поддержку, и отметил, что у него останутся хорошие воспоминания о клубе.

– Спасибо за прекрасные полтора года в Красндаре, – написал Дженнинг. – Для меня было честью носить майку "Локомотива". Спасибо всем болельщикам за отличную поддержку! Отдельное спасибо персоналу, менеджерам, докторам, обучающему персоналу, тренерам и большое спасибо всей команде. У меня всегда будут прекрасные воспоминания о времени, проведенном в Краснодаре.

За "Локо" он выступал с 2015 года. В этом сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Дженнинг сыграл в 26 матчах, в среднем набирая по 10,6 очка, делая по 3,0 подбора и 3,4 передачи за игру.