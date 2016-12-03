Мексиканский защитник УНИКСа не имеет права выступать в Единой лиге ВТБ

Новичок УНИКСа, мексиканский защитник Пол Столл не имеет права выступать в Единой лиге ВТБ, утверждает "Р-Спорт". На этой неделе 30-летний игрок подписал контракт с казанцами и уже в четверг дебютировал в матче Евролиги против "Милана" (100:79), за десять минут набрав шесть очков.

Сообщается, что УНИКС инициировал поправку в регламенте чемпионата России, согласно которой клуб может заявить для участия в еврокубках легионера, который не внесен в заявку на чемпионат России. Исполком РФБ после опроса клубов утвердил поправку, и УНИКС заявил в Евролигу восьмого легионера, тогда как в заявку на сезон Единой лиге ВТБ возможно внести только семь иностранцев.