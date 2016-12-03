20:10 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Мексиканский защитник УНИКСа не имеет права выступать в Единой лиге ВТБ

0
0
0

Новичок УНИКСа, мексиканский защитник Пол Столл не имеет права выступать в Единой лиге ВТБ, утверждает "Р-Спорт". На этой неделе 30-летний игрок подписал контракт с казанцами и уже в четверг дебютировал в матче Евролиги против "Милана" (100:79), за десять минут набрав шесть очков.

Сообщается, что УНИКС инициировал поправку в регламенте чемпионата России, согласно которой клуб может заявить для участия в еврокубках легионера, который не внесен в заявку на чемпионат России. Исполком РФБ после опроса клубов утвердил поправку, и УНИКС заявил в Евролигу восьмого легионера, тогда как в заявку на сезон Единой лиге ВТБ возможно внести только семь иностранцев.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161203/1113172030.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ