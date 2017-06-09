Мазурс возглавил "Парму"

Пресс-служба "Пармы" объявила о назначении Николайса Мазурса на пост главного тренера. Контракт с 36-летним специалистом подписан по схеме "1+2". Последним местом работы латвийца был УНИКС, где он занимал должность ассистента главного тренера.

Ранее Мазурс возглавлял ВЭФ, с которым в 2015 году стал чемпионом Латвии. Также он работал с московским "Динамо", "Витой", "Автодором" и юношескими и молодежными сборными на родине.

Минувший сезон стал дебютным для "Пармы" в Единой лиге ВТБ. Команда одержала всего одну победу в 24 матчах и заняла последнее место в регулярном чемпионате.