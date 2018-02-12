Матчи "Химки" – ВЭФ и "Калев" – УНИКС начнутся с минуты молчания

Матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Химки" – ВЭФ и "Калев" – УНИКС начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе, сообщает официальный сайт турнира. Обе встречи состоятся сегодня, 12 февраля.

Накануне, 11 февраля, самолет Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья. Крушение произошло через несколько минут после вылета из Домодедово. Самолет направлялся из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа – все погибли.