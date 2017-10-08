Матч "Зенит" - "Парма" начнется с минуты молчания в память о Сарсании

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между "Зенитом" и "Пармой" начнется с минуты молчания в память о спортивном директоре футбольного "Зенита" Константине Сарсании, сообщает Твиттер баскетбольного клуба. Встреча состоится сегодня, 8 октября. Начало игры - 18.00 по московскому времени.

Напомним, Сарсания, скоропостижно скончался на 50-м году жизни в субботу.

Матч "Зенит" – "Парма" начнется с минуты молчания в память о спортивном директоре ФК "Зенит" Константине Сарсании. pic.twitter.com/uIjd8pzoJl – БК "Зенит" (@zenitbasket) 8 октября 2017 г.

Прощай, Костя // "Покойся с миром, директор..."

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