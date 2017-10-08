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14:10 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Матч "Зенит" - "Парма" начнется с минуты молчания в память о Сарсании


Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между "Зенитом" и "Пармой" начнется с минуты молчания в память о спортивном директоре футбольного "Зенита" Константине Сарсании, сообщает Твиттер баскетбольного клуба. Встреча состоится сегодня, 8 октября. Начало игры - 18.00 по московскому времени.

Напомним, Сарсания, скоропостижно скончался на 50-м году жизни в субботу.

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