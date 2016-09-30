Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 11 февраля

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что Матч всех звезд состоится 11 февраля. Ориентировочным местом проведения этой встречи является "Большая арена" в Сочи.

- Планируем, что Матч всех звезд пройдет в Сочи на арене "Большой", но это пока не окончательное решение, - цитирует "Р-Спорт" Корстин. - Дата матча – суббота, 11 февраля. Мы работали именно над этой датой – 11 февраля – вместе с Евролигой и ЦСКА, так как армейцы должны играть дома 10 февраля дома против "Црвены Звезды". Мы все вместе проделали работу, чтобы сместить этот матч на девятое число. Благодарю все стороны, что удалось согласовать дату Матча всех звезд на 11 февраля.