"Матч всех звезд" Единой лиги ВТБ проведут в Краснодаре или Сочи

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью "Известиям" подчеркнула, что на 90 процентов посещаемость матчей турнира зависит от самих клубов. Она также сообщила о намерении организовать "Матч всех звезд".

– За счет чего в этом сезоне Единая лига намерена увеличить посещаемость матчей? - вопрос Корстин.

– Не буду снимать с себя и лиги ответственность за посещаемость, но на 90 процентов в этом вопросе все зависит от клубов, их инфраструктуры и работы с болельщиками. Со своей стороны хочу сказать, что в этом сезоне мы будем плотно работать над улучшением качества трансляций и тем самым над увеличением интереса к нашим матчам. Будем делать единую графику, унифицировать трансляции всех матчей турнира. Также будет много интересных акций, в том числе "Матч всех звезд".

– Вы уже определились с местом его проведения?

– У нас есть два варианта: Краснодар и Сочи. Краснодар – баскетбольный город, что еще раз доказал матч квалификации Евробаскета Россия – Швеция. Мы уверены, что и на матче звезд в "Баскет-Холле" арена будет забита под завязку. Правда, в Краснодаре есть некоторые сложности с инфраструктурой и логистикой. В Сочи с этой точки зрения всё идеально. Хоть там еще и не проводилось крупных баскетбольных соревнований. Остается вопрос с болельщиками, однако это уже работа офиса Единой лиги.