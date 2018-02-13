Матч "Автодор" - УНИКС перенесен на 5 апреля

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встретятся "Автодор" и УНИКС, перенесен и состоится 5 апреля, сообщает официальный сайт саратовского клуба. Изначально встреча была запланирована на 11 марта.

Как отмечает пресс-служба "Автодора", такое решение утверждено лигой в связи с выходом УНИКСа в 1/4 финала Кубка Европы. Время начала игры в Саратове будет объявлено позднее.

Напомним, УНИКС после 14 матчей занимает первое место в турнирной таблице (13 побед). Проведший на одну игру меньше "Автодор" располагается на пятой строчке (7 побед).