Маркович присоединится к "Зениту" 1 сентября

Новичок "Зенита" Стефан Маркович присоединится к сине-бело-голубым 1 сентября на сборе в Сербии, информирует официальный сайт клуба. До 7 сентября команда будет проходит первый тренировочный сбор в сербском городе Вршац, расположенном неподалеку от Белграда. В конце первого этапа подготовки, 6 сентября, в Белграде "Зенит" проведет товарищеский матч против команды "Мега Лекс".

Напомним, что Маркович завершил карьеру в сборной Сербии в возрасте 28 лет. Он защищал цвета сборной с 2009 года и за это время завоевал с ней серебряные медали Евробаскета-2009, Кубка мира-2014 и Олимпийских игр-2016.