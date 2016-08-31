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Маркович присоединится к "Зениту" 1 сентября

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Новичок "Зенита" Стефан Маркович присоединится к сине-бело-голубым 1 сентября на сборе в Сербии, информирует официальный сайт клуба. До 7 сентября команда будет проходит первый тренировочный сбор в сербском городе Вршац, расположенном неподалеку от Белграда. В конце первого этапа подготовки, 6 сентября, в Белграде "Зенит" проведет товарищеский матч против команды "Мега Лекс".

Напомним, что Маркович завершил карьеру в сборной Сербии в возрасте 28 лет. Он защищал цвета сборной с 2009 года и за это время завоевал с ней серебряные медали Евробаскета-2009, Кубка мира-2014 и Олимпийских игр-2016.

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/ct217/70840.html

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