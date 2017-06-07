Марко Тодорович: "Нужно биться, хотя, конечно, ЦСКА – фаворит"

Центровой "Химок" Марко Тодорович отметил, что команда способна обыграть ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ. По его словам, армейцы являются фаворитом и у них преимущество своей площадки.

- Я не соглашусь с теми, кто сказал, что Лига ВТБ закончилась, - цитирует Тодоровича официальный сайт "Химок". - Впереди финал, и мы должны играть. Посмотрите на "Зенит", который весь сезон выглядел лучше "Химок", но мы их победили, проигрывая 0-2 в серии. Нужно биться, хотя, конечно, ЦСКА – фаворит, и у них больше шансов, к тому же у соперника преимущество своей площадки. Армейцы проводят хороший сезон, у них сильные игроки и опытный тренер. Мы знаем, что будет сложно, но нет ничего невозможного. Выиграем – хорошо, нет – не так плохо, как если бы мы проиграли "Зениту".

В принципе, мы оказались в такой же ситуации, как перед серией с "Зенитом". До старта плей-офф мы не обыгрывали питерскую команду. Я уверен, мы хорошо подготовимся к ЦСКА и будем знать, что нужно сделать на площадке, но почему-то каждый раз этого оказывается недостаточно для победы. Каждый должен показать лучшую игру, но это будет непросто. Нас ждет тяжелая серия, но, повторюсь, это не невыполнимая задача.