Марди Коллинс: "В "Локомотиве" серьезные изменения, ментально нам нужно будет сделать над собой усилия"

Защитник "Локомотива" Марди Коллинс в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Цмоки-Минском" выделил лидеров в составе белорусской команды. Также он призвал железнодорожников добыть победу, несмотря на последние кадровые изменения в клубе. Напомним, на днях краснодарцы объявили об отставке Фотиса Кацикариса с поста главного тренера. Исполнять обязанности наставника в этой встрече будет Владе Йованович.

– В составе "Цмоки" есть два лидера, которые ведут игру, – цитирует пресс-служба "Локо" Коллинса. – Это защитники Джойс и Грэй. Для нас очень важно хорошо начать матч и заставить соперника чувствовать себя так неуютно, как это только возможно.

В нашей команде серьезные изменения, и поэтому ментально нам нужно сделать над собой некоторые усилия. Но важно, чтобы мы приехали туда, отыграли все 40 минут на максимуме и сделали все, чтобы добыть победу.