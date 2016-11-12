21:20 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Марди Коллинс: "В "Локомотиве" серьезные изменения, ментально нам нужно будет сделать над собой усилия"

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Защитник "Локомотива" Марди Коллинс в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Цмоки-Минском" выделил лидеров в составе белорусской команды. Также он призвал железнодорожников добыть победу, несмотря на последние кадровые изменения в клубе. Напомним, на днях краснодарцы объявили об отставке Фотиса Кацикариса с поста главного тренера. Исполнять обязанности наставника в этой встрече будет Владе Йованович.

– В составе "Цмоки" есть два лидера, которые ведут игру, – цитирует пресс-служба "Локо" Коллинса. – Это защитники Джойс и Грэй. Для нас очень важно хорошо начать матч и заставить соперника чувствовать себя так неуютно, как это только возможно.

В нашей команде серьезные изменения, и поэтому ментально нам нужно сделать над собой некоторые усилия. Но важно, чтобы мы приехали туда, отыграли все 40 минут на максимуме и сделали все, чтобы добыть победу.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6359652.html

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