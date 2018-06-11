Малькольм Томас о "Химках": "У нас отличная команда"

Нападающий "Химок" Малькольм Томас считает, что его команда уступила ЦСКА из-за недостаточной реализации моментов.

- Мы начали медленно, и именно за счет этого ЦСКА получил преимущество, - цитирует Томаса официальный сайт "Химок". - Тренер просил нас играть энергичнее, давал толчок. Мы пытались сократить отставание, но отыграться против такой команды очень сложно. Они лучше реализовали свои моменты, чем мы.

Он также отметил, что провел хороший сезон в новой команде.

- Все было здорово, мне очень понравилось. У нас отличная команда, с самого начала сезона меня окружали прекрасные одноклубники, очень дружелюбные. Думаю, я провел неплохой сезон.

Напомним, подмосковная команда завершила сезон второй, уступив в финале ЦСКА со счетом (84:95).