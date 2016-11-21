11:11 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Максим Колюшкин: "Стыдно перед болельщиками"

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Защитник "Автодора" Максим Колюшкин расстроен поражением в матче Единой лиги ВТБ против своего бывшего клуба - "Локомотива". 25-летний игрок сборной России за 21,5 минуты на площадке записал на свой счет 16 очков, 4 передачи, 3 подбора и 1 перехват, а также был признан лучшим игроком встречи.

– Конечно, очень расстроены результатом, ведь это не первая концовка, которую мы сами отдаем, – цитирует пресс-служба клуба Колюшкина. – Не знаю, почему так происходит. Скорее всего, проблема заключается в наших головах, а не в физическом состоянии.

– Насколько принципиальным матч с "Локо" был лично для вас? Довольны ли своей игрой?

– Да, в "Локомотиве" я провел много лет, но для меня в первую очередь важно было одержать победу, потому что к этому обязывало наше турнирное положение в Лиге ВТБ. А принципы и все остальное в такой ситуации отходят на второй план. У меня в приоритете командный успех, а не индивидуальные действия.

– По результатам голосования болельщиков вы были признаны лучшим игроком матча с "Локомотивом" в составе нашей команды. Насколько это важно для вас?

– Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку, за то, что они всегда остаются с нами, несмотря на результаты. Стыдно перед ними, что проиграли столько игр в концовках. Но хочу сказать, что поддержка болельщиков для нас всегда была, остается и будет одной из самых главных составляющих на наших матчах! Мне очень нравится, как болеют в Саратове, как люди переживают за любимую команду. В свою очередь мы приложим все силы, чтобы впредь только радовать болельщиков своими победами!

Дополнительная информация

http://avtodor.ru/index.php/news-events/item/2215-postgame-lokomotiv-kolyushkin

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