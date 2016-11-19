21:32 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Максим Колюшкин: "Играть против бывшего клуба - это всегда нечто особенное"

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Защитник "Автодора" Максим Колюшкин считает, что матч Единой лиги ВТБ с "Локомотивом" получится интересным. Ранее он выступал как раз за краснодарскую команду.

– Мы настраиваемся на борьбу, потому что пора исправлять турнирное положение в Единой лиге ВТБ. Играть против своего бывшего клуба – всегда нечто особенное, но на первом месте для меня – успехи команды, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Колюшкина. – "Локомотив" не слишком удачно стартовал в нынешнем сезоне. На этой неделе клуб сменил тренера. Под руководством Саши Обрадовича железнодорожники пытаются найти свою игру. У краснодарцев хорошая команда с сильными баскетболистами в составе. Встреча обещает быть очень интересной!

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/zhara-v-saratove-avtodor-primet-lokomotiv-kuban/

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