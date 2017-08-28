Американский форвард Эрик Маккри покинул "Нижний Новгород" спустя 18 дней после подписания контракта, информирует официальный сайт клуба. О подписании двухлетнего контракта с Маккри было объявлено 10 августа. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. В ближайшее время "Нижний Новгород" найдет нового игрока на замену Маккри.

– Эрик Маккри изъявил желание покинуть "Нижний". Клуб не стал ему препятствовать и дал возможность попытать счастья в другой команде. Сейчас мы находимся в поиске нового игрока на свободную позицию, – отметил главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич.

Ранее 23-летний американец выступал в составе команды Технического университета Луизианы. В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах, в среднем набирая 17,7 очка и совершая 8,9 подбора за игру.