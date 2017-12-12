Маккиссик перешел в "Автодор"

"Автодор" подписал контракт до конца нынешнего сезона с форвардом Шакилом Маккиссиком, информирует пресс-служба саратовского клуба. 27-летний американец, у которого есть паспорт Азербайджана, ранее выступал за "Гран Канарию". В чемпионате Испании он в среднем за игру набирал 5,4 очка, в Кубке Европы – 7,2 очка.

- Маккиссик – очень ценное приобретение, - цитирует пресс-служба "Автодора" президента клуба Владимира Родионова. - Уверены, что с его приходом команда сделает серьезный шаг вперед. Маккиссик заточен на быстрый баскетбол и заметно усилит наш переход. Надеемся в его лице получить результат, скорость и зрелищность.