Лукич назначен главным тренером "Нижнего Новгорода"

"Нижний Новгород" на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Зорана Лукича. Соглашение с сербским специалистом, вернувшимся в нижегородский клуб в марте после трехлетнего отсутствия, рассчитан на два года. Новый тренер приступил к работе с командой после небольшой паузы, связанной с окончанием сезона. Напомним, в марте Лукич был назначен спортивным директором клуба.

Ранее Зоран Лукич тренировал "Нижний Новгород" с 2008 по 2014 года и привел команду к победе в суперлиге "Б" и серебряным медалям Единой лиги ВТБ и чемпионата России в 2014 году.