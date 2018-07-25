Лучший молодой игрок Единой Лиги ВТБ-2016/17 Ухов стал игроком ЦСКА

ЦСКА объявил о подписании трехлетнего контракта с 22-летним защитником сборной России Иваном Уховым (193 см).

Всю профессиональную карьеру он провел в "Парме"​, в составе которой прошел путь из Высшей лиги в элиту.

В сезоне-2016/17 Ухов признан лучшим молодым игроком Лиги ВТБ, а летом 2017-го получил приглашение в тренировочный лагерь сборной России. В феврале это года дебютировал в национальной команде в гостевом матче с Францией.



В минувшем сезоне в составе "Пармы" статистика Ухова составила 9,3 очка, 2,5 подбора, 2,7 передачи и 0,9 перехвата за 24,5 минуты в 24 матчах Лиги ВТБ.